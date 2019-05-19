Küplüpınar'a modern spor ve eğitim merkezi

Osmangazi Belediyesi'nin Küplüpınar Mahallesi'nde inşa ettiği spor ve eğitim merkezindeki çalışmalar son aşamaya geldi.

Osmangazi'nin farklı bölgelerine çok sayıda spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski spor kulüplerinden olan Küplüpınar Yeşildağspor Kulübü'ne de modern bir hizmet binası inşa ediyor.

Temeli geçtiğimiz Kasım ayında atılan hizmet binasının dış cephe kaplama, boya ve sundurma imalatları tamamlanırken kapı ve kompakt bölme imalatları devam ediyor. Yeni binanın alt katında yönetim odası, lokal, üst katında ise 2 adet çok amaçlı salon, soyunma odası ve duşlar yer alacak. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küplüpınar Yeşildağspor'a modern bir bina kazandıracaklarını belirterek, “Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi inşaatında sona gelindi. Eski binanın yerine modern bir merkez inşa ettik. Başta gençlerimiz olmak üzere bölgedeki vatandaşlarımızın faydalanacağı merkezimiz, yakın zamanda hizmete açılacak” dedi.