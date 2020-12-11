İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuraklığın ardından camilerde topluca yağmur duası yapıldı

Türkiye’de cuma namazın ardından topluca camilerde yağmur duası yapıldı.

Türkiye'de cuma namazın ardından topluca camilerde yağmur duası yapıldı. Yapılan duaya yoldan geçen bazı vatandaşlar da "âmin" dedi.


Dünya kuraklıkla mücadele ediyor. Yağışların olmaması herkesi tedirgin ediyor. Aralık ayında herkes sanki ilkbaharı yaşıyor. Yaşanan kuraklığın ardından cuma namazı sonrası camilerde topluca yağmur duası yapıldı. Cuma namazını kılmasının ardından herkes ayağa kalkarak, imamın okuduğu duaya "amin" dedi. Yapılan duaya yoldan geçenler de eşilik etti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın caminin karşısında durarak ellerini açıp yapılan duaya "amin" dedi. Topluca yapılan yağmur duasının ardından cemaat dağıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.