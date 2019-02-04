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Kural ihlallerine jandarmadan helikopterli denetim

Bursa’da jandarma ekipleri trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, pek çok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle denetim yaptı. Bursa- Uludağ karayolunun trafiğin yoğun olduğu bölgede denetim gerçekleştiren helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi. Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler 6 sürücüye ceza kesti.


Ekiplerin, denetimlere devam edeceği bildirildi.

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