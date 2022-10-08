Kural tanımazlar ocak söndürdü... 9 ayda 1683 can kaybı

Dokuz aylık dönemde ülke genelinde meydana gelen 357 bin 931 trafik kazasında bin 683 kişi öldü, 217 bin 328 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Eylül ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 43 bin 734 trafik kazasında 214 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 611 kişi yaralandı. 2022 yılının 9 aylık döneminde ülke genelinde 357 bin 931 trafik kazasında bin 683 can kaybı yaşandı, 217 bin 328 kişi yaralandı. Kazalardan 8 bin 324'ü 'Karşılıklı çarpışma', 15 bin 582'si 'Arkadan çarpma', 25 bin 149'u da 'Yayaya çarpma' şeklinde vuku buldu. Kazalardan 65 bin 165'i 'tek araçlı' olarak gerçekleşirken ilk 9 ayda ülke genelinde 8 bin 80 zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kurallara takmayanlar şehir güvenliği kamerasına yakalandı

Yılın ilk 9 aylık dönemindeki kazalardan 146 bin 902'si sürücü, 16 bin 244'ü yaya, 684'ü yol ve 2 bin 311'i yolcu kusurları sebebiyle vuku buldu. Kırmızı ışık ihlali yapan 4 bin 220 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 4 bin 408 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Yılın ilk 9 ayında kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 595 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 17 bin 335 yolcuya da ceza kesildi. 2 milyon 877 bin 782 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir güvenliği kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 13 milyon 704 bin 604 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 154 bin 150 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 959 bin 478 araç da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

Bursa'da 56 can kaybı

Öte yandan yılın 9 aylık döneminde İstanbul'da 93, İzmir'de 71, Ankara'da 77 ve Bursa'da 56 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Eylül ayında 672 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu şehirde 10 kişi hayatını kaybederken; yaralanan 944 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 9 aylık döneminde ise 5 bin 378 yaralamalı kaza meydana geldi. 56 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 7 bin 647 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.