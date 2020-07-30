Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri düzenlenen huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada kurallara uymayanlara ceza yağdı. Maske takmayan 102 şahsa 91 bin 800 TL idarî para cezası kesildi.

Yaklaşan kurban bayramı ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde Türkiye genelinde “81 ilde huzur uygulaması” yapıldı. İnegöl'de polis ve jandarma kendi sorumluk bölgelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi ve GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Uygulama esnasında maskesi olmayanlar ikaz edilerek maske takmaları sağlandı. Uygulamaya TEM, narkotik, asayiş, trafik ekiplerinde katıldı.

İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir mesai arkadaşlarına başarılar diledi. Öte yandan Ahmet Türkel Çevre yolunda yapılan uygulamada yolun bir yanında jandarma, diğer tarafından emniyet ekipleri uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 2072 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 102 şahsa maske takmamaktan dolayı 91 bin 800 TL para cezası kesildi. 512 araç kontrol edilirken eksiklikleri olan 41 araca 55 bin 849 TL ceza kesildi. 2 minibüs, 1 kamyon ve 1 otomobil trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.