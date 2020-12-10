Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj

Bursa'da 8 yaşındaki çocuk korona virüs kullarına karşı sergilediği hassasiyetle takdir topladı.

Mudanya ilçesinde yaşayan Ensar Türker, (8) korona virüse karşı aldığı tedbirlerle görenleri helal olsun dedirtti. Evinin kapısına astığı mesajda şunları yazdı. "Dikkat evimize girmeden önce lütfen ellerimizi dezenfekte edelim. Dışarıya çıkınca maske takalım aramızda en az 1,5 metre mesafe bırakalım. Evde kal Türkiye" mesajı verdi. Bu yaşta kurallara harfiyen uyan ve çevresine de sosyal mesaj veren Ensar Türker, "Kurallara uymayanlara örnek olmak istediğini söyledi."