Kur'an-ı kerimi güzel okumak için yarıştılar

Bursa'da Kur'an-ı kerimi güzel okuma yarışmasının finali Yenişehir ilçesinde

yapıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki yarışmada Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdullah Arslan 94,6 puanla birinci, Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Hamza Budulğan 92 puanla ikinci, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ufuk Genç 91,2 puanla üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Yusuf Ateş İmam Hatip Lisesi Müdürü İrfan Karakuş ve MHP İlçe Başkanı Arif Eren tarafından verildi.