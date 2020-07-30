Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat

Bayramların günlük beslenme alışkanlıkları dışına çıkılabilen günler olduğunu ifade eden Diyetisyen Ezgi Yaşar, Kurban Bayramı'nda kırmızı etin yanı sıra şekerleme, çikolata, şerbetli tatlılar ve yöresel hamur işleri gibi yiyeceklerin bol miktarda tüketildiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu bayramda aile ve akraba ziyaretleri azalacak olsa da beslenme düzeninin pek değişmediğini belirten Bursa Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Ezgi Yaşar, bayram süresince beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Yaşar, “Birkaç gün süren bayram süresince değişen beslenme düzeninin dengeli sürdürülebilmesi bireyin sağlık durumu için oldukça önemlidir. Özellikle çocuklar, gebeler, emziren kadınlar, kronik hastalığı olan bireyler ve yaşlılar beslenmeleri konusunda daha dikkatli olmalıdır. Bayram sabahında güne mutlaka kahvaltı ile başlanması ve kahvaltının da tek tip yiyecekler yerine farklı çeşitlerde gıdalar ile yapılmasına dikkat edilmelidir. Protein kaynağı olarak yumurta, peynir, kurban eti, karbonhidrat kaynağı olarak esmer ekmek ve yağ kaynağı olarak zeytin ya da ceviz tercih edilebilir. Kahvaltıya mutlaka mevsime uygun olarak domates, salatalık, biber, yeşillikler gibi posa kaynağı eklenmelidir. Bu şekilde yapılan kahvaltı ile güne sağlıklı bir öğün yaparak başlanacaktır" dedi.

Eğer akşam kurban eti tüketilecekse gün içerisindeki öğünde sebze tercih edilmesini öneren Yaşar, “Yapılan akraba ziyaretlerinde ikram edilen ya da evde bayram için hazırlanmış olan hamur işleri de porsiyonuna dikkat edilerek ve yanına mutlaka yoğurt/ayran gibi protein kaynağı eklenerek bir öğle yemeği şeklinde tüketilebilir. Sıcak yaz günlerine denk gelen bayram günlerinde meyve suyu, limonata ya da asitli içecek tüketimi yerine mutlaka yeterli miktarda su içilmesi; terle kaybedilen minerali tamamlamak için ise günde 1-2 su bardağı sade maden suyu tüketilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Etin doğru pişirilmesi için eğer mangal tercih edilecekse kömür ile et arasında en az 30 santimetre olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yaşar, “Et eğer tencerede pişirilecekse yağda kızartma yerine kendi yağında pişirme veya haşlama yöntemleri tercih edilmelidir. Etin içerisinde bulunan demirin emilimini kalsiyum içeren besinler azaltırken, limon gibi C vitamini kaynağı olan besinler arttırmaktadır. Bundan dolayı etin yanında ise kalsiyum kaynağı olan yoğurt/ayran gibi besinler yerine limonlu ve yeşillikli salata tüketilmelidir. Bayramların olmazsa olmazı tatlıların tüketiminde de gün içerisinde bir-iki tane şeklinde farkında olmadan tüketilen çikolata ve şekerlemelerin günlük kalori alımını arttırdığı unutulmamalıdır. Şerbetli tatlılar ise yüksek un, yağ ve şeker içeriğinden dolayı mutlaka porsiyonuna dikkat edilerek ve günde 1-2 adedi geçmeyecek şekilde tüketilmelidir” uyarısında bulundu.