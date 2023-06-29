Kurban Kesim alanlarında aralıksız temizlik

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden temizlik çalışmaları ile kesim yerleri bayramın ikinci günü için hazır hale getirildi.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri için ilçe genelindeki bulunan 24 kapalı ve açık pazar alanını kurban kesim yeri olarak düzenledi. Bayramdan günler önce yapılan hazırlıklar sayesinde vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurbanlarını kesme imkanı buldu.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, çevre kirliliğini önlemek ve çirkin görüntülere meydan vermemek adına günün her saatinde özverili bir çalışma yürüttü. Gün içerisinde kesim noktalarını sık sık temizleyen belediye ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesmesinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Pazar alanları ekipler tarafından tankerlerden sıkılan tazyikli suyla yıkandı.

Gece boyunca devam eden hummalı çalışma ile kesim yerleri yeni güne hazır hale getirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban ibadeti yerine getirilirken kimsenin zarar görmemesi ve bayramın en güzel şekilde geçmesi adına belediye olarak aralıksız hizmet verdiklerini söyledi. Özellikle kötü görüntü ve kokuların oluşumunu engellemek için çevre temizliği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Dündar, "Ekiplerimiz, bayramın ilk gününden itibaren kesim alanlarında kurban atıklarını toplayıp yerleri yıkadı. Yürütülen koordineli çalışma ile vatandaşlarımız bayramını huzur içinde geçiriyor” dedi.