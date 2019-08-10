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Kurban pazarında hareketlilik havadan görüntülendi

Bayram arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

Bursa'da kurban pazarlarındaki hareketlilik havadan da görüntülendi.


Kurban bayramı arifesinde Bursa'da kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. İsabey Kurban Pazarı ve Panayır Kurban Pazarı'ndaki büyük ve küçük başların satışı devam ediyor. Hayvan satıcıları geçen yıla göre işlerin biraz durgun gittiğini belirterek, satışların bayram boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşlar ise geçen yıla nazaran hayvan fiyatlarında büyük artış olmadığını ifade etti.

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