Kurdele yerine peynir kestiler

Bursa'da gerçekleşen Kahvaltı Fuarına Keles'te faaliyet gösteren kadın dernekleri damga vurdu.

Merinos AKKM'de tertip edilen fuarın açılışı Keles halk oyunları gösterileriyle yapılırken, folklor ekibi 21 metre uzunluğunda örgü peyniri tutarak kurdele yerine peynir kesildi. Kadın dernekleri de mahallî kıyafetlerle standlarda yerlerini alarak ziyaretçilerini karşıladı. Keles Belediyesi ilçenin tanıtımı için stantta yerini alırken, Keles Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Keles Kadınları Kültür ve Dayanışma Dernekleri de destek verdi. İlçenin kendine has lezzetleriyle yerlerini alan kadın girişimciler, el emeği ve göz nuru ürettikleri ürünleri sergilediler. Fuar esnasında sürekli yöreye has sıcak keşkek ve çorba ikramında bulunarak davetlilerin damaklarında unutulmaz lezzetler bırakan kadınlar, sıcak gözleme satışlarıyla devam ederek hem ziyaretçileri doyurdular, hem de hazırlamış oldukları ürünleri de satarak para kazandılar. Uludağ'ın karlı sularında üretim yapan Dağdibi Pehlevan Alabalık Çiftliği de fuarda ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerine sanki kendi mekanlarındaymış gibi servis ve sunum hazırlayan Pehlevan Alabalık, davetlilere hem alabalık ikramında bulundu, hem de kahvaltı çeşitlerinden tattırdı.

Açılışta konuşan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Bursa'mızda böyle bir festivalin düzenlenmesi kırsalda kalmış bölgeler ve yeni oluşan dernekler için bulunmaz bir fırsat. Ziyaretçilerin doğal ürünleri alması ve değişik lezzetlere ulaşması, üreticinin güven kazanması demektir, bu da ilerleyen zamanlarda ticareti daha da kolaylaştıracaktır" dedi