Küreklidere Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

80 metre yüksekten dökülen şelaleye ulaşım, araçlar için toprak bir yol ve yürüyüşçüler için Yıldırım Kent Ormanı'ndan başlayan 2 kilometrelik dik bir parkur ile sağlanırken, şelale doğa severlerin ve fotoğrafçılarının gözde mekanı haline geldi.

Seyir terası ve banklarda çayınızı yudumlarken su sesi ve hazan mevsiminin renkleriyle içinizi huzur kaplarken, şelalenin sonbahardaki güzelliğini drone ile görüntülendi. Ortaya birbirinden güzel manzaralar çıktı.