Kursiyerler doğal güzellikleri fotoğraflıyor

Gürsu Belediyesi tarafından düzenlenen 'temel fotografçılık kursu' kapsamında, kursiyerler Bursa'nın doğal güzelliklerini objektiflerine yansıtıyor.

'Kültür Kenti Gürsu' sloganıyla Gürsu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen 'temel fotoğrafçılık eğitimi' doğada yapılan uygulamalarla kursiyerlere keyifli anlar yaşatıyor. "Fotoğraf sanatı gençlerimize güzellikleri görme ve algılama duyarlılığı kazandırıyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimiz çektikleri fotoğraflarla gözlerindeki ışığı yansıtıyor. Fotoğrafçılık sanatına merak duyan gençlerimiz Gürsumuz ve Bursamızın doğal güzelliklerinde yaptıkları uygulamalarla doğanın tadını çıkarıyor. Kültür, sanat ve spor şehri Gürsu'yu oluşturmak için yaptığımız çalışmalar kapsamında hayata geçirdiğimiz gençlik merkezimiz tamamlandığında kültür sanat kurslarımız ve faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen temel fotoğrafçılık kursunda ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kursiyerlere teknik ve uygulamalı olarak fotoğrafçılık eğitimi veriliyor. Eğitimler kapsamında düzenlenen gezilerde de kursiyerlerin uygulama yapması ve sosyal yaşamın içinde olması sağlanıyor. Hafta sonlarında Belediye Hizmet Binası'nda, gençler ve yetişkinler için düzenlenen fotoğrafçılık eğitimleri kapsamında, haftanın iki günü de, Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için eğitimler gerçekleştiriliyor. Orhaneli Sadağı Kanyonu'nda doğanın tadını çıkaran kursiyerler, aldıkları eğitimi eğitmenleri eşliğinde uygulama olanağı buldu.