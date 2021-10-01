-Kursiyerler fotoğraflarını sergiledi

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan temel Fotoğraf Eğitimleri Kursu'na katılan fotoğraf tutkunu 23 kursiyer, 6 hafta süren kursta fotoğraf makinesini ve ekipmanlarını tanıma, fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme, temel ayarlarını yapabilme ve ortama uygun fotoğraf çekebilme gibi konularda eğitim gördü. Teorik ve uygulamalı olarak eğitim alan kursiyerler, kurs süresi boyunca öğrenmiş oldukları bilgiler ışığında çekimler yaparak uygulama aşamalarını da gerçekleştirdi.

Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerler, aldıkları eğitimler doğrultusunda çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır yaptı. Temel fotoğrafçılık eğitimi kursunun fotoğrafa gönül veren kişiler için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Kır, kursta emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, kursiyerleri de çekmiş oldukları güzel fotoğraflardan dolayı tebrik etti.