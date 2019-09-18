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Kursiyerler Yaşlıları Unutmadı

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (OSMEK) kursiyerleri, huzurevi sakinlerine destek oldu.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (OSMEK) kursiyerleri, huzurevi sakinlerine destek oldu.


Bursa'ya her alanda değer katmaya devam eden OSMEK, bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Huzurevi Kermesi ve Yiyecek Şenliği'nde stant açtı. Soğanlı Kültür Merkezi'nde aldıkları eğitim sonucu yaptıkları tablo, iğne oyası, filografi gibi el emeği çalışmalarını huzurevi sakinleri için satışa sunan kursiyerler, yaşlıların mutlu bir gün geçirmesini sağladı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte huzurevi sakinleri moral depoladı.


Böyle anlamlı etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten OSMEK El Sanatları Eğitmeni Selma Endar, “Yaşlılarımıza her zaman sevgi ve hürmet göstermeliyiz. Onları sadece bu tür etkinliklerde değil her gün hatırlamalıyız. Bunun bilincinde olarak yaşlılarımıza sahip çıkmalı ve onlara yardımcı olmalıyız” dedi.

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