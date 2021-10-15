Kursiyerlerden sağlık personeline organik sabun

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, ‘15 Ekim Dünya El Yıkama Günü' dolayısıyla sağlık çalışanlarına el yapımı organik sabun hediye etti.

Osmangazi Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından kabul edilen 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde farkındalık oluşturdu. OSMEK hocası Hande Yıldırım, bulaşıcı hastalıklardan korunmada el hijyeninin önemli bir silah olduğuna dikkat çekerek, sağlık çalışanlarına organik sabun yapımını anlattı.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki faaliyet sonunda Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ve kursiyerler, pandemi kahramanlarına organik sabun dağıttı. Sağlık çalışanları, bu anlamlı jestlerinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.