Kursiyerlerin 5 aylık emeği bu sergide

Bursa Güzel Sanatları Koruma Geliştirme Derneği'nin sanat atölyesi kursiyerleri resim çalışmaları, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi'nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, Bursa Güzel Sanatları Koruma Geliştirme Derneği kursiyerlerinin resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kursiyerlerin 5 aylık çalışmalarının yer aldığı sergide, 18 kursiyerin 31 yağlı boya ve akrilik resim çalışması yer alıyor.

Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, dernek üyeleri ve sanatseverler katıldı. 32 yıllık bir dernek olduklarını belirten Bursa Güzel Sanatları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Nilgün Solakozlu, “Amacımız sanata ilgi duyan öğrencileri maddi manevi desteklemek” dedi.

Sergide emeği geçenleri kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, derneğin çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade etti. 5 ay gibi kısa sürede kursiyerlerin çok güzel eserlere imza attıklarını belirten Başkan Erdem, anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Sergi 16 Şubat'a kadar Konak Kültürevi'nde izlenime açık kalacak.