Kurşunlu Mahallesi doğal gaza kavuşuyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNGAZ tarafından Kurşunlu Mahallesi'nde sürdürülen doğal gaz hattı çalışmalarını inceledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hasanpaşa, Yiğitköy, Eymir, Küçük Yenice, Süpürtü ve Kurşunlu mahallelerinin planlamaya alındığı yaklaşık 50 km uzunluğundaki doğal gaz hattının 18 km ana taşıyıcı çelik hat imalatının yapıldığı Kurşunlu Mahallesi'ndeki çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

Alper Taban, ‘'Kurşunlu mahallemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konuları hayata geçirebilmek için el birliği ile çalışıyoruz. Doğal gaz çalışmalarını yerinde incelemek için geldik. Kurşunlu mahallemiz eski beldelerimizden biri. Büyükşehir Kanunu uygulanmaya başlandıktan sonra kanalizasyon, alt yapı, içme suyu ve doğalgaz gibi çalışmaları planlamaya alınarak bir bir hayata geçiriliyor. İNGAZ şirketimiz doğal gaz çalışmasını hızlı bir şekilde yürütüyor. Bir yandan ana hattın buraya getirilmesi, buraya getirilirken de güzergâhta kalan bölgelerinde doğal gaz planlaması içinde alınması ve nihayetinde de Kurşunlu mahallemize doğal gazın ulaştırılması ile ilgili çaba ve gayretlerini hızlı bir şekilde sürdürüyorlar" dedi.

Çalışmalar sırasında arka planda katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Alper Taban, ''Burada katkı ve destek veren başta İNGAZ şirketimize, Millet Vekilimize, kıymetli Ak Parti İlçe Başkanıma, muhtarıma, çalışma arkadaşlarıma, her birine yürekten teşekkür ediyorum. Biz işin belki sunumunu yapıyoruz ama arka planda herkesin ilmek ilmek emeği var. Dolayısıyla her birine teşekkür ediyorum'' dedi.

Doğal gazın hava kirliliğine fırsat vermemesinden dolayı kullanımın yaygınlaştırılmasını arzu ettiklerini ifade eden Başkan Alper Taban, ‘'İnşallah bu çalışmaları kısa bir sürede tamamlayarak şehrin iç kısmında da bina ve konutlara bağlantı yapılacak şekilde hazırlıklar yapılıyor. Kullanmak isteyen vatandaşlarımızda evlerinin içeresindeki bağlantıları gerçekleştirerek doğal gazını kullanabilecekler. Yapılan çalışmaların bölgemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah iyi günlerde ve sağlık içinde kullanmayı nasip etsin. Doğal gaz hava kirliliğine fırsat ve imkân vermeyen yakıt. İnegölümüzün merkez mahallelerinde de bunu yaygınlaştırarak yüzde yüzünün kullanmasını arzu ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızda kapısına gelen doğal gazı abone olarak bağlatırlar ve güzel güzel kullanırlar. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.