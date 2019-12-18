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Kurşunlu - Mudanya yolu tamamlanıyor

Gemlik’in Kurşunlu Mahallesinden Mudanya ilçesine geçiş yolu genişletiliyor.

Gemlik'in Kurşunlu Mahallesinden Mudanya ilçesine geçiş yolu genişletiliyor.


İstanbul dönüşünden Mudanya'ya alternatif yol olarak bilinen ve yazın yoğunluğa sahne olan yolun genişletme çalışmalarında sona gelindi. Karayolları Bursa İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayı değerlendiren Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, uzun yıllardır devam eden bu meselenin halline katkı sağlayanlara teşekkür etti.


Işık, ''Gemlik'imizin Kurşunlu Mahallesinde bulunan yol ile alakalı problemler uzun yıllardır devam ediyor. Bu konu ile alakalı teşebbüsler olumlu netice verdi ve geçtiğimiz yaz döneminde, kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak yol yapımına başlandı. Bugün gelinen safhada ise doğrudan Mudanya'ya geçmek isteyen vatandaşlarımız için Kurşunlu çevresinden dolaşan iki şeritli güzel bir yola kavuştuk. Büyük bölümü tamamlanan yolun sadece bağlantı bölümleri kaldı. Bu konuda bizlere destek verenlere ve emek verenlere teşekkür ediyoruz'' dedi.


Işık, Kurşunlu çevresinden doğrudan Mudanya otoyoluna yapılan bağlantının bölgede sıkça olan kazaların da önüne geçeceğini dile getirdi.

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