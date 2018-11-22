Kurtulan'dan diş hekimlerine kutlama

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle diş hekimlerini ziyaret etti.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi ve özel kliniklerde hizmet veren diş hekimlerine kutlama ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 110. yılını kutladı. Diş hekimlerine çiçek takdim eden Sadi Kurtulan, bu haftanın toplumda ağız ve diş sağlığı için etkili bir farkındalık olarak algılanması gerektiğini söyledi.

Başkan Kurtulan, “Halkı bilgilendirmek diş hekimleri kadar herkesin görevidir. Halkımızın ağız ve diş sağlığının korunmasında, her türlü bakım ve tedaviyi sağlayan hekimlerimizin Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum ” dedi.