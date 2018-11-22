İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtulan'dan diş hekimlerine kutlama

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle diş hekimlerini ziyaret etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle diş hekimlerini ziyaret etti.


Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi ve özel kliniklerde hizmet veren diş hekimlerine kutlama ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 110. yılını kutladı. Diş hekimlerine çiçek takdim eden Sadi Kurtulan, bu haftanın toplumda ağız ve diş sağlığı için etkili bir farkındalık olarak algılanması gerektiğini söyledi.


Başkan Kurtulan, “Halkı bilgilendirmek diş hekimleri kadar herkesin görevidir. Halkımızın ağız ve diş sağlığının korunmasında, her türlü bakım ve tedaviyi sağlayan hekimlerimizin Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum ” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.