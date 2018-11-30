Kurtulan'dan Paşa'ya tam destek

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bu yıl ligde iyi bir hava yakalayan Büyük Mustafakemalpaşa Spor'un başarısı için desteklerinin süreceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Orhangazi Yeniköy Spor'u 1-0'lık skorla yenerek grupta 2. sıraya kadar yükselen Büyük Mustafakemalpaşa Spor heyeti Başkan Sadi Kurtulan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Kulüp Başkanı İsmail Yılmaz, Teknik Direktör Mehmet Ünver, Antrenör Mehmet Yavuz, Takım Kaptanı Onur Kapancıoğlu ve futbolcularla birlikte Kirmasti Gençlik taraftar grubu katıldı.

Bursa Süper Amatör B Grubu'nda mücadele eden kırmızı lacivertli takıma başarılar dileyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bu yıl fair play ruhunu sahaya yansıtan futbolculara ve taraftara teşekkür etti.

Mustafakemalpaşa'da spor alanında tesisleşme çalışmalarının hızla sürdüğünü kaydeden Sadi Kurtulan, “Şehrimizde futbol aşkı büyük. Geçmiş dönemde yaşanılan başarılara tekrar ulaşmak istiyoruz. Artık her şeyi ile tamamlanmış tesislere sahibiz. Başarıya kenetlenmiş bir kulübümüz var. Centilmenlik ve spor ahlakı içinde sonuna kadar gideceğiz.Takımımız bu yıl ligde iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Dilerim bu mücadelenin meyvesini BAL'a yükselerek alırız. Birlik ve beraberlik içinde takımımıza sahip çıkacağız” dedi.