Kurtulan'dan yeni kaymakama ziyaret

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, yeni göreve başlayan Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan'a vali olarak tayin olan Mustafa Masatlı'nın ardından Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber getirildi. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, yeni görevine başlayan Kaymakam M. Zeki Koçberber'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa'nın 131 mahallesi ve 100 bini aşan nüfusu ile Bursa'nın en büyük ilçelerinden biri olduğunu söylerken, belediye ve kamu yatırımları ile bir değişim içinde bulunan şehrin tarım, hayvancılık, OSB ve Mermer OSB gibi güçlü ekonomik faktörlere sahip olduğunu kaydetti.

İlçenin genel durumu ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Sadi Kurtulan,

“ Göreve yeni başlayan kaymakamımızın önemli hizmetler edeceğine inanıyoruz. Bu süreçte bizlerde şehrimizin gelişimine katkı koyacak girişimleri destekleyeceğiz. Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber ise, el ele vererek başarılı çalışmalara imzâ atacaklarını söyledi.