Kurtulmuş: “Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmaz”

Bizim kitabımızda insanlar, ya dinde kardeşimizdir, ya yaradılışta eşimizdir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği yerel seçim öncesi teşkilat aday ve aday adayları buluşma programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “17 ilçemiz ve Büyükşehir Belediyemiz Bursa halkına hayırlı olsun. Türkiye yeni bir seçime giriyor. Her seçim oldukça önemlidir. Her seçimde biraz daha demokrasimiz kazanıyor. Milletin sözü daha itibarlı hale geliyor. Millet neyi isterse o ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman kapalı kapılar ardından milleti yönetmek isteyenlere itibar etmemiştir. Kendi oylarını farklı, milletin oylarını daha aşağıda görenlere itibar etmemiştir. Darbelere karşı direnmiştir. Hep kendisinin yanında duranlar, kendisinin şarkısını ve türküsünü söyleyenlere itibar etmiştir. Bu millet kurulduğu günden itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece AK Parti'nin değil Türkiye'nin lideri olarak kabul etmiştir. Mazlumların sesi, kimsesizlerin sesi olarak kabul etmiştir. Onun için hep güçlü şekilde destek verdi. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bu seçimler Türkiye'nin yeni yönetim sistemi bakımından sandık başına gittiği ilk seçim olacaktır. Bu seçimde milletimiz bu seçimde de AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı seçecektir” diye konuştu.

“Türkiye'nin güçlü olması sadece siyasi, ekonomik güç anlamına gelmiyor” diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin güçlü olması demek sadece 81 milyon vatandaşımızın güçlü olması anlamına gelmiyor. Türkiye kendisinden ibaret bir ülke değildir. Sadece BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 5'ten büyüktür' dediği zaman buna bozulan, ‘Bu adam nereden çıktı' diye ayıplanan bazı ülkelerin temsilcilerinin bundan üzüldüklerini görüyoruz. Ama aynı salonda Afrika'nın, Asya'nın, Latin Amerika'nın ve diğer dünya ülkelerinin mazlumlarının yüzlerindeki ifadelerini takip etmenizi istiyorum.”

“Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek isteniyor”

Güçlü Türkiye için AK Parti'nin güçlü olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edinmek isteniyor. Suriye'de oyun içinde oyun var. Irak'ta da aynı şekilde. Hangi ülkeye bakarsanız elinizde kalıyor. Bölgenin istikrarı Türkiye'dir. Bölgenin çalışan tek demokrasisi Türkiye'dir. İnsanları kökenlerini göre değil, insan oldukları için değerlendiren tek yönetim AK Parti'dir. Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmak. Bizim kitabımızda insanlar, ya dinde kardeşimizdir, ya yaradılışta eşimizdir” şeklinde konuştu.