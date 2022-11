Kurtuluş Mahallesi'ne bir park daha kazandırıldı

Nilüfer Belediyesi'nin Kurtuluş Mahallesi'ne yaptığı yeni park törenle hizmete girdi. 5 bin metrekarelik alanı kapsayan park, koşu yolu, tırmanma duvarı, spor alanı ve oyun alanları ile her yaş grubunun keyifle zaman geçireceği bir yeşil alan olarak ilk günden mahalle halkını beğenisini topladı.

Nilüfer Belediyesi, kentin hızlı gelişen mahallelerinden biri olan Kurtuluş Mahallesi'ne, herkese hitap eden bir park kazandırdı. Toplam 5 bin metrekarelik alanda planlanan ve her yaş grubunun keyifle zaman geçirebileceği özelliklere sahip olan parkın açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın Saldız ile çok sayıda mahalle muhtarı, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Kurtuluş Mahallesi'ndeki hizmetlerine yenilerini eklemekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bölgeye çok keyifli bir yeşil alan kazandırdıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Arazi yapısına uygun şekilde 3 farklı kotta yapılan düzenleme ile mahallemizde; çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, dış mekan spor aletleri, tırmanma duvarı ve koşu yolu ile bölge halkının hem sportif, hem sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir park düzenlemesi yapmış olduk” dedi.

Bu parkla birlikte Nilüfer'deki park sayısının 362'ye, yürüyüş yolu sayısının 117'ye çıktığını ifade eden Başkan Erdem, Kurtuluş Mahallesi'ne bir kültür evi kazandırmak istediklerini ancak karşılaşılan engeller nedeniyle projenin geciktiğini belirterek şöyle devam etti: “Proje, Balkan Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesi sınırlarında kalan bir alanda yapılacak. Bu alan Hazine'ye ait bir alan olduğu için biz takas teklif ettik. Balat Mahallesi'ndeki okul alanını biz Milli Eğitim'e verelim karşılığında bu alanda kültür evi yapalım istedik. Yaklaşık 1,5 yıl geçti ama sonuç alınamadı. Maalesef engellerle karşılaşıyoruz. Balat'ta okul, Kurtuluş'ta da kültür evi yapılacak. Her ikisi de kamu yararına bir iş. Bunun için zaman geçmesine gerek yok. Muhalefet belediyesi olduğumuz için bize olan bakış açıları maalesef farklı oluyor. Bunun karşılığını da hep beraber sandıklarda göstereceğimize inanıyorum” dedi.

Geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de yaptığı konuşmada Kurutuluş Mahallesi'ne kazandırılan parkın, Nilüfer'e yakışan bir park olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin her zaman yeniliklerin öncüsü ve Türkiye'de örnek alınan bir belediye olduğunu söyleyen Bozbey, kentteki parkların, sosyal, kültürel ve spor alanlarının bunun göstergesi olduğunun altını çizdi. Belediyelerin daha fazla projeyi hayata geçirmesi için imar kanununda düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çeken Mustafa Bozbey, “İmar kanunun bir an önce değişmesi, hakkaniyet ölçüsüne gelmesi ve özellikle kamu alanlarının resmi kurumlara kalması konusunda düzenleme yapılması gerekiyor. İşte o zaman Nilüfer'in bütün mahallelerinde parklar, sosyal, kültürel ve spor alanları daha da artar. Bu projeler belediyeler tarafından yapılır ve halkın hizmetine sunulur. Günümüz şartlarında belediyelerin, çok yüksek olan kamulaştırma bedellerine ayıracak bütçelerinin olmadığını hepimiz biliyoruz. İmar kanununun ilgili maddeleri bir an önce vatandaşı ve kamuyu kollayacak şekilde değişmeli” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Erdem ile Mustafa Bozbey çocuklarla birlikte parkın açılışını yaptı.