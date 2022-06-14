Kuşaktan kuşağa 60. yıl

Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği olma özelliğini taşıyan Uluslararası Bursa Festivali, muhteşem bir açılışla 60. kez Bursalı sanatseverlere kapılarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda 12 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da sanat dolu akşamları yaşatacak festivalin açılışı, Uludağ Premium sponsorluğunda ünlü besteci, yorumcu Fahir Atakoğlu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri ile yapıldı.

60 yıllık coşku

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm özelliklerinin yanında Bursa'nın bir sanat şehri olduğunun altını çizdi. Bursa'nın yerel değerlerini evrensele dönüştürmesini bilen bir şehir olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerden biri de Uluslararası Bursa Festivalimizdir. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa festivalinde, bugüne kadar yerli ve yabancı yüzlerce sanatçı festival münasebetiyle şehrin kültür-sanat hayatına unutulmaz izler bırakmıştır. Ülkemizin en uzun soluklu etkinliği olan festivalimizin bu yıl 60.'sını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın ve ülkemizin en güzide sanatçıları her yıl olduğu gibi bu yıl da festival aracılığıyla sevenleriyle buluşacak. Bursa'nın, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının, 60 yıldır devam eden coşkuyu bu yıl bir kat daha artıracağına inanıyorum” dedi.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları 34. kez yapılacak

Uluslararası Bursa Festivali kadar gelenekselleşmiş bir diğer etkinliğin de Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, birbirinden müthiş konserlerin ardından 2 Temmuz'da Bursa'da bu yıl 34.'sü gerçekleştirilecek Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın başlayacağını belirtti. 7 Temmuz'a kadar devam edecek yarışmaya 24 ülkeden 750 dansçı ve 20 yerel topluluğun katılacağına dikkati çeken Başkan Aktaş, yarışmada misafir edilecek ülke gruplarının yarışma heyecanının Bursa'nın 17 ilçesine yayılacağının altını çizdi.

Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) olmak üzere tüm çalışanlara ve desteklerinden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, bu geleneksel kültürün güçlü bir şekilde kuşaktan kuşağa aktarılmasına büyük katkıları olan başta ana sponsor Atış Şirketler Grubu olmak üzere festivalin tüm destekçilerine şükranlarını bildirdi.

Başkan Alinur Aktaş ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanı Sadi Etkeser, festivale sponsor olan Atış Şirketler Gurubu, Uludağ Premium, Çelik Palas Otel, B Plas, Çay Taze, Karinna Otel, Kardelen Kestane Şekeri, Aldente Yemek Hizmetleri, İpoint Akustikbaks, Zeno Copy Center, Advert House, Neskar, İskender firmalarının temsilcilerine teşekkür plaketi sundular.

Başkan Aktaş, ayrıca festivale her yıl desteklerini esirgemeyen, Oyak Renault, Beyçelik, Şahinkaya Okulları, Erikli, Özhan Marketler, Hayat Hastanesi, Nev Sağlık Grubu, Bursa Ticaret ve Sanayi (BTSO), Seva Holding'e teşekkür ederken, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın (BKSTV) Onursal Başkanı Fatma Durmaz ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser'e teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından sahneye Şef Dağhan Doğulu yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası çıktı. Türkiye'nin ilk bölge devlet senfoni orkestrası olma özelliği taşıyan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın ilk eserinin ardından sahne alan, ünlü besteci, piyanist ve yorumcu Fahir Atakoğlu, Bursalılara büyülü bir sanat akşamı yaşattı. Piyano başında seyircilerinin karşısına geçen usta yorumcu, orkestranın da eşlik ettiği muhteşem eserlerini Bursalı sanatseverler için sergiledi.