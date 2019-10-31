Kuşlara bakmaya çıktı, çatıdan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kuşlara bakmak için çatıya çıkan genç, dengesini kaybedince aşağı düştü. Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Deydinler Mahallesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Ufuk A, evlerin üzerinde bulunan çatıdaki kuşlara bakmak için çıktı. Kuşlarla ilgilenen genç dengesi kaybedince metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç burada tedavi altına alındı. Ufuk A'nın kolunda kırıklar meydana geldiği, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.