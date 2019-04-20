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Kütüphane çocukların ayağına geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane, özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları kitapla buluştururken, atölye çalışmalarıyla çocukların ufkunu genişletmeye devam ediyor.


Bursa'da Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi, Hançerli Medresesi Fatma Sultan Kütüphanesi, Görükle Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Setbaşı Şehir Kütüphanesi ile merkezde önemli bir eğitim ve kültür hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneyi kırsal mahallelerle de buluşturuyor. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane ilçe ilçe, mahalle mahalle gezip, tüm çocukları kitapla buluşturuyor. Son olarak Orhaneli ilçesine bağlı Sırıl Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencileriyle buluşan Gezici Kütüphane, böylelikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkı sunuyor. Gün boyu yapılan farklı faaliyetlere çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıran görevliler, aynı zamanda atölye çalışmaları ile çocukların el becerilerinin de geliştirilmesini sağlıyor.

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