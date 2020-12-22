İhlas Haber Ajansı

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Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi ve özel kurumlar da saat kısıtlamasına gitti.

Dışarıda işlemlerini yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor. Bu durum ise korona virüse davetiye çıkarıyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, korona virüs rakamları Bursa'da son günlerde yüzde 50 düştü. Ancak alınan tedbirler ve kısıtlamalara rağmen vatandaşlar işlemlerini yapmak için banka ve PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşların maske kuralına dikkat ettikleri gözlenirken, sosyal mesafe ise hiçe sayıldı.


Durum böyle olunca yine çileyi vatandaşlar çekiyor. Uzun kuyruklar sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Ayrıca yoğunluk sebebiyle yoldan geçen diğer vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

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