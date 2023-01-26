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Kuyuda mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

Bursa’nın Kestel ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerinin gayretleriyle kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerinin gayretleriyle kurtarıldı.


Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesinde meydana geldi. Köpek havlamasını duyan mahalle sakinleri, sesin nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Kullanılmayan kuyunun içerisinde bir köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kestel Belediyesine haber verdi.


Olay yerine gelen Kestel Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, köpeği almak için kuyuya indi. Köpek kurtarma ekipleri tarafından 5 metrelik kuyudan halat ile yukarı çekilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Köpek, tedavisi yapılmak üzere Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Yaşam Merkezi'ne götürüldü.

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