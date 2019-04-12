Kuyumcuyu soyup altınları ormana saklayan silahlı zanlılar tutuklandı

Bursa'da kuyumcudan silah zoruyla 2 kilo altın gasp edip ormana gömen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzleri kapalı 2 kişi, silahla Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcuya girdi. Şüphelilerden biri silahla kuyumcunun üzerine çullanırken, diğeri yaklaşık 2 kilo altını çuvala doldurup kaçtı.

İhbar üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce kuyumcunun önünde gözcülük yaptığı belirlenen şüpheli araçtan yola çıkarak iki zanlıya ulaştı. Zanlıların gasp ettiği altınlar, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda bulundu. Ayrıca şüpheli F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, gazetecilere, "Borcumuz vardı, ondan yaptık, pişmanız" diye konuştu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.