Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gökçeköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlada otlayan kuzulardan biri, kapağı açık bırakılan kuyuya düştü. Kuzuyu kendi çabaları ile kurtarmaya çalışan sahibi, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri bir kişinin sığabileceği 1,5 metre derinliğinde 6 metre uzunluğundaki kuyuya girerek, kuzuyu mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ekipler, kurtardıkları kuzuyu sahibine teslim etti.