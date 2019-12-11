Kuzenini öldürdükten sonra kendisi bıçaklamış

Bursa'da kuzenini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Olay gecesi sanığın yanında bulunan bir kişi, Tolga'nın eve geldikten sonra mutfaktan bıçak alıp kendini bıçakladığını ve kendisini öldürmek istediğini söyledi.

Geçen Mart ayında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tolga Ç. (32) aralarında husumet bulunan kuzeni Gökhan Ç.'ye (32), 7 el ateş etti. Sıkılan kurşunlardan bir kısmı vücuduna isabet eden Gökhan Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kuzeni kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının kaçtığı aracı tespit etti. Katil zanlısı kuzen, Osmangazi'de sevgilisinin kaldığı evde saklanırken yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Tolga Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Ben amcamın oğlunu değil öz kardeşimi vurdum. Amcamla bir süredir soğukluk vardı. Bir düşmanlığımız yoktu sadece küslük vardı. Olay nedeniyle üzgünüm. Ben evdeyken bana ulaşamadığını söyleyen Gökhan'ı aradım. Telefonu açar açmaz bana küfür ve hakaret etti. Bana nerede bulunduğunu söyleyip beni oraya çağırdı. Ben de bekle geliyorum dedim. Sonra Niyazi'yi arayıp evden aldım. Gökhan'ın bulunduğu yere gittim. Durumu Niyazi'ye arabada giderken anlattım. Amacım Gökhan'la konuşmaktı. Buluşma yerine gittiğimde yanında amca oğlum Veysi Ç. ile 2 tane tanımadığım adam ile daha önce aramızda husumet olan Kamuran S.'yi gördüm. Ben kalabalığı görünce gidip devam edecektim ama korktu dememeleri için arabadan indim. İnince Kamuran'ı orada görünce dengemi kaybettim ve silahı çıkarıp yere 2 el ateş ettim. Gökhan üzerime geldi. Ona üzerime gelme dedim ama o koşarak üzerime geldi. O üzerime gelince hedef gözetmeksizin ateş ettim. Onu yerde görünce almak istedim ama bana müsaade etmezlerdi" dedi.

Tolga Ç.'nin olay günü yanında olan ve başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan ve aynı davada yargılanan arkadaşı Niyazi T. ise, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tolga ile olaydan iki ay önce tanışmıştım. Gece evde olduğum sırada Tolga beni cep telefonundan arayıp evime geldi. Sinirli ve hararetli idi. Kendisine sakin olmasını istedim. Olay yerine gittik. Ölen Gökhan Ç.'yi tanımıyorum. Silah sesi geldi. Tolga silahı önce yere doğru ateş etti. Üzerine gelince şahsa ateş etti. Ateş etmeden önce birbirlerine hakaret ettiklerini duydum. Silah görmediğim için birini vuracağını düşünmedim" diye konuştu.

Avukat Veysel Aşkın'ın, "Tolga'nın bıçaklama olayı nasıl oldu" sorusu karşısında sanık Niyazi T., "Olaydan sonra eve gelince Tolga mutfağa gidip bıçakla geldi. Odanın içinde döndü. Bıçakla kendine vurmaya başladı. Kendimi öldüreceğim dedi" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.