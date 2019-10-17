Kuzey Planları oylamaya gitti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun yıllardır çözülemeyen ve iki defa planı iptal olan Kuzey İmar Planları sorunu sandığa taşındı. Gemlik Belediyesi tarafından Kuzey İmar Planı bölgesinde arsa sahibi olan vatandaşlar, 2,5 kat ile 5 kat arasında seçimlerini yaptılar. yüzde 77 ye yüzde 23 oranla 2,5 veya 3 kat olarak planlanmanın bir an önce yapılmasına karar verildi. Oylama öncesi konuşan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan," Ne sizin ne benim ne de herhangi bir siyasi partinin temsilcilerinin bu işi bu riskle üstesinden gelmesi, bunun garantisini vermesi mümkün değil. Derseniz ki ben bu riski alıyorum o zaman canla başla olsun diye mücadele ederim. Olmazsa külahları değiştik Uğur demeyin bana. Sadece bunu istiyorum" dedi.

Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, söz alan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan; ‘'Sadece arazisi bulunan sizler mağdur değilsiniz. Gemlik Belediyesi olarak bizde mağduruyuz. Bir türlü imara açamadık. Çünkü orada bir gelir var ve o geliri elde edip kullanabilme yeteneğinden mahrum kalıyoruz. Şehir plancısı arkadaşlarımız durmaksızın mücadele ediyor. 2007 planları eğer doğru yürüseydi 2019 da sorunsuz bir şekilde olmuştu. Kimse de şikâyet peşinde olmazdı. Geçmişte ki arkadaşlarla hesaplaşmak adına yapmadım bu toplantıyı. Bir sorun var çözmemiz lazım. Çözüme ulaştırmalıyız ki, bu konu artık konuşulmamalı" dedi.

Elde ki kuş mu? Telde ki kuş mu?

Bölgede 2010 yılında yapılan 1000'lik plan çalışmalarının Gemlik'te 2011 de onaylandığını, Büyükşehir belediyesinin ise reddettiğini ve O dönemin Belediye Başkanı görevden alınınca planın geri gelip 2012 yılında tekrardan mecliste oy birliği ile kabul edilip ardından Büyükşehir'e gidip oradan onaylanıp geri gelmesi gerekirken Çevre Şehirciliğe yönlendirilip oradan ise iptali sonucu tekrardan geri gönderildiğini, 2015 yılında tekrar gönderilmesiyle iki üç katlı binalar şeklinde onaylandığını hatırlatan Sertaslan,"Normal şartlarda buraya gelinerek uygulama yapılacakken binalar beş kata kadar çıkartılmak istenmiş. Şehir plancıları odasına da gittik. Çok medeni bir toplantı oldu. Sizlerin halinden de anlıyorlar. Fakat kanuna bağlı olmaları itirazı yapmaya mecbur bırakıyor. Sizleri buraya şunun için topladım. İki seçeneğimiz var. Elde ki kuş mu, telde ki kuş mu? Bunun kararını sizler vereceksiniz. İki tane pusula yaptım biri elde ki kuş, iki ve üç kat. Bunun planları çizildi ve onaylandı. 18 uygulaması yapıldı. Tapuları dağıtıldı. Emlak vergilerini ikinci taksitle ödeyecek birinci kısımda bulunan arkadaşlar. Eğer kabul edilirse 5000'lik planı iptal edeceğiz. Birlikte yol yürüyeceğiz. Tekrardan 5000'lik plan yapılıp görüşülecek. Siz ne karar alırsanız alın biz sizinle beraber arkanızda ve yanınızdayız. Hiçbir siyasi parti bunu göğüslemek adına cesarete geçemiyor. Bende dedim ki otururuz halk sahipleriyle konuşur ne diyorlarsa onu yaparız. Bir diğer Meclis toplantısında burada alınan kararı komisyonda ki arkadaşlarla görüşeceğiz.

Ne sizin ne benim ne de herhangi bir siyasi partinin temsilcilerinin bu işi bu riskle üstesinden gelmesi bunun garantisini vermesi mümkün değil. Derseniz ki ben bu riski alıyorum o zaman canla başla olsun diye mücadele ederim. Olmazsa külahları değiştik Uğur demeyin bana. Sadece bunu istiyorum. Ben üstüme düşenin fazlasını yaparım. Olursa iyi olmazsa eğer kötü olmasın ''dedi. Oylama sonucunda, 2,5 ve 3 kat olarak planlanması kararı çıktı.