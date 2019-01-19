Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen “Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası”, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle başladı.

Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi'ndeki şampiyonaya 20 ilden 35 kulüp ve 500'e yakın sporcu katıldı. Minik, Yıldız, Ümit, Genç, Büyük ve Veteranlar kategorilerinde yapılan şampiyonanın seremonisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularının gösterileriyle başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih, kültür, sanayi ve ticaret şehri olan Bursa'da son yıllarda sporda da önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Şehir dışından gelen sporcu ve ailelerini de Bursa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, hem sporcuları hem de ailelerini eğitim konusunda uyardı. “Bizim çocukluğumuzda alınan spor ayakkabısı veya eşofman eskimesin diye spor yapmamıza izin verilmezdi” diyen Başkan Aktaş, “Ancak bugün görüyorum ki anne babalar çocuklarını spor yapmaları için teşvik ediyorlar. Çocuklarımızın sağlıklı, özgüveni yüksek birey olmaları için spor olmazsa olmaz bir konu. Ancak yaptığınız spor eğitiminize engel olmasın. Özellikle futbolla ilgilenen çocukların zaman zaman eğitimlerini ihmal edilip, spora ağırlık verdiklerini gözlemliyoruz. O yüzden dengeyi iyi ayarlamalısınız. Biz de sporun tabana ve daha geniş kitlelere yayılması için 21 branşta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karate branşı da bunlardan biri. Ben şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Şehir dışından gelen kulüplerimizi, sporcularımızı ve ailelerini Bursa'mızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş ve protokol üyeleri açılış seremonisinin ardından sabah yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi. Şampiyona 20 Ocak Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.