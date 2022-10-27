Lala Şahin Cami 650 yıl sonra ihya ediliyor

Murat'ın lalası Lala Şahin Paşa tarafından yaklaşık 650 yıl önce yaptırılan ancak günümüze sadece türbe ile yıkık bir minaresi kalan Lala Şahin Paşa Cami'nin ihya edilmesi için düğmeye basıldı.

Müjdeyi veren AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Edirne ve Filibe'nin fethinde önemli bir rol oynayan Lala Şahin Paşa tarafından 1348 yılında Kirmasti Deresi'ne hakim bir tepe üzerine inşa edilen caminin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi. Başkan Hallaçoğlu, cami, medrese, hamam, zaviye ve türbeyi bünyesinde barındıran külliyeden günümüze sadece türbe ile yıkık bir minare kaldığını, Lala Şahin Cami ve tarihi minarenin ilk günkü orijinalliği ile ayağa kaldırılması için proje hazırlandığını belirtti.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları çerçevesinde Mustafakemalpaşa'nın simge mimari eserlerinin başında gelen Lala Şahin Cami'ni tekrar ayağa kaldıracaklarını belirten Murat Hallaçoğlu, "Ecdat yadigarı külliyeden bugün sadece türbe sağlam durumdadır. Cami tamamen yok olmuş, şerefesiyle birlikte yıkılan minarenin alt kısmı ile medrese duvarlarının bazı parçaları da günümüze ulaşmıştır. Türbenin yanına eski haline uygun bir şekilde camimizi ve minaremizi yapıyoruz. Tarihin gün yüzüne çıkarılacağı bu proje için AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve tüm Bursa milletvekillerimize ilçem ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Caminin mimari projesini de paylaşan Hallaçoğlu, çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını sözlerine ekledi.