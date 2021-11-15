Leblebi yüzünden hayatını kaybeden kadın defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna leblebi kaçması sonucu oksijensiz kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Gülçiçek Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Şenel Alptekin (56), evinde leblebi yerken, leblebilerden biri kadının nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı. Olayı gören ailesi durumu 112'ye bildirdi. Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Otopsinin ardından aileye teslim edilen cenaze, İnegöl'ün Erenler Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kadının cenazesi, Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.