Lens kullanımında uyulması gereken kurallar

Dr. Adnan İpçioğlu, lens takarken hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Lens kullanımında uygulanması gereken kurallar ile ilgili bilgi veren Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Adnan İpçioğlu, lens kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıraladı;

Öncelikle göz doktoruna gidin

Op.Dr.Adnan İpçioğlu, ‘'Hayatınıza konfor sağlayan ve yaşam kalitesini yükselten lensler, doğru kullanılmadığında ciddi sorunlara yol açabilir. Lens almanız gerektiğine karar verdiğinizde, sadece kullandığınız gözlüğünüzün kaç numara olduğunu bilmek yetmemektedir.Lens kullanmaya başlamadan önce, korneanızda saklı olan ve ancak doktorunuzun çok özel cihazlar kullanarak öğrenebileceği, örneğin kornea eğriliği gibi başka değerleri de bilmenize ihtiyaç vardır. Lens almaya karar verdiyseniz öncelikle mutlaka doktorunuza gitmelisiniz. Bu aşamada sizin için sadece doğru lens ölçülerini değil, gözünüzde lens kullanmaya engel teşkil edecek bir durum ya da lensten önce tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın olup olmadığı, alanında uzman bir doktor tarafından tespit edilmelidir'' dedi.

Lens kullanımının zararı var mı?

Lens kullanma, doktor kontrolü ve önerisi olmadan gerçekleşirse göz sağlığı için zararlıdır. Ancak kullanım gerekliliği ve bakım konusunda göz doktorunuzun tavsiyelerine uyulduğunda lens kullanmanın göz sağlığına bir zararı bulunmamaktadır.

Lens kullanımında Op. Dr. Adnan İpçioğlu hijyen kurallarını aşağıdaki şekilde sıraladı:

Hayatın her alanında her zaman hijyene dikkat etmek gerekir. Ancak gözünüze lens takarken buna daha fazla dikkat etmenizde fayda var. Aksi takdirde görüşünüzü düzeltmeye çalışırken, çeşitli göz hastalıklarına davetiye çıkarabilirsiniz. O nedenle lens takıp çıkarırken ellerin çok iyi yıkanması, lens solüsyonlarının vaktinde değiştirilmesi, başkasının lensinin deneme amacıyla da olsa takılmaması en önemli hijyen kuralları arasında yer alır. Kadınların dikkat etmesi gereken önemli bir hijyen konusu daha var; o da makyaj. Lensin olabildiğince temiz kalması için makyaj yapmadan önce takılması ve ancak makyaj temizlendikten sonra çıkarılması gerekmektedir.

Op. Dr. Adnan İpçioğlu Lens kullanıcılarının dikkate almadığı altı hatayı şöyle ifade etti.

1. Doktor kontrolü ve reçetesi olmadan sadece göz numarasıyla lens almak.

2. Hijyen kurallarını dikkate almamak.

3. Lensi uyumadan önce çıkarmadan yatmak.

4. Aylık lensleri 30 günden, günlük lensleri ise 24 saatten uzun süre kullanmak.

5. Havuza, denize ve duşa lensle girmek.

6. Gözde enfeksiyon varken lens kullanmaya devam etmek.