Levent Yüksel'den Bursa'da nostaljik konser

Birbirinden özel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Levent Yüksel, geçmişten günümüze seslendirdiği şarkılarıyla nostaljik bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, Bursa'da dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını selamlayan Yüksel, 'Med cezir', ‘Zalim', ‘Tuana' ve ‘Beni Bırakın' gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren ‘Bi' Daha' adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu.

Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Levent Yüksel, “Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor” dedi. Yüksel, ‘Yalnızım' adlı arabesk şarkıları seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yüksel, şarkılarıyla Bursalılara adeta nostaljik bir gece yaşattı.