Lezzet taşan kitaplar

Her evde olan İkbal Gürpınar, Emine Beder ya da Oktay Usta'nın yemek kitaplarının yanına birçok yeni kitap eklendi. Bkmkitap aracılığıyla en iyi fiyata okurlarla buluşan bu kitaplar, yeni ve eğlenceli birçok tarif sunuyor. Daha çok televizyondan tanıdığımız Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Ömür Akkor, Arda Türkmen gibi şeflerin yanı sıra İdil Yazar, Gürkan Topçu ve Refika Birgül gibi sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan şeflerin yemek kitapları sayesinde yeni tarifler deneniyor.

Klasik yemek kitaplarının dışında “Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı” ve “Friends: Resmi Yemek Kitabı” gibi eğlenceli kitaplar sayesinde de yeni tarifler denemek artık daha da eğlenceli oldu.