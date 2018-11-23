LGP'li otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil büyük heyecana sebep oldu.

Olay, İznik'in Beyler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Başoğlu'nun kullandığı 22 FN 268 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. Sürücü Hasan Başoğlu paniğe kapılıp aracı terk etti. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri muhtemel bir faciayı önledi. Yangının aracın elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.