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LGS şampiyonları Başkan Kanar'ı ziyaret etti

2020 LGS sınavında büyük bir başarı göstererek ilçenin gururu olan şampiyon öğrenciler, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret etti.

2020 LGS sınavında büyük bir başarı göstererek ilçenin gururu olan şampiyon öğrenciler, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.


Sınavda sorularının tamamını doğru cevaplayarak Türkiye genelinde 181 öğrenci ile birinciliği göğüsleyen Mustafakemalpaşa Ortaokulu öğrencisi Beyza Sarı, ilçe ikincileri Gülden Melek Aydın ve Cem Atilla Elbir ile Mustafa Kayaaslan başarılarını Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile paylaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve öğrenci ve velileri ile bir araya gelen Başkan Kanar, “LGS'de soruların tamamını doğru cevaplayan 181 öğrenciden biri olan Beyza Sarı, ilçemiz sıralamasında ikinciliği paylaşan Melek Aydın, Cem Atilla Elbir ve ilçe üçüncüsü Mustafa Kayaslan evladımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Onların gözlerindeki ışık tüm şehri aydınlatmaya yeter. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan kıymetli velilerimize ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler” dedi.

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