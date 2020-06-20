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LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren Ahıska vatandaşı öğrencinin Türkçe’yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren Ahıska vatandaşı öğrencinin Türkçe'yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu.


İnegöl'de yaklaşık 6 bin öğrenci, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri altında LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü. Okul kapısında öğrenciler ateşleri ölçülerek içeriye alındılar. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler önce sözel soruları yaptılar, 45 dakikalık molanın ardından sayısal oturuma girdiler. Saat 09.30'da başlayan sınava, Türkiye'ye yeni geldiği dönemde pandeminin başlaması nedeniyle ancak bir hafta okula gidebilen Ahıskalı bir öğrenci de girdi. Ahıskalı öğrencinin Türkçe'yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu. Türkçe bildiğini ancak okumada güçlük çektiği için sınava girmediğini söyleyen 8. sınıf öğrencisi evine gitti. Okul önünde bekleyen veliler ise duruma üzüldü. Sınav bittikten sonra heyecanla çocuklarının çıkmasını bekleyen velilerin biranda sosyal mesafeyi unutup toplu bir şekilde bölgeden ayrılması dikkat çekti.

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