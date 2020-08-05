Libido eksikliğinden doğal besinlerle kurtulun

VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “Libido kaybı, erkek ve kadınlarda aile hayatını etkileyen ortak sorunlardandır. Bu, bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Yani bir hastalıktır, utanılacak bir durum değildir. Bu hastaların tıbbi destek almaları aile hayatları için yapacakları en doğru adımdır. Yorgunluk, stres, depresyon, aile sorunları, kronik hastalıklar, uykusuzluk, bazı ilaçlar (antidepresanlar, bazı prostat ilaçları) ve obezite, libido değişikliklerine özellikle de libidoda düşmeye sebep olur. Bu hastaların ya yaşam biçimlerini değiştirmeleri ya da tıbbi destek alabilecekleri bir üroloji uzmanına müracaat etmeleri gerekir” dedi.

Doğal besinler tüketin

Erkeklerde yaşın ilerlemesi ile beraber ortaya çıkan hareketsizlik, kan yağları yüksekliği, obezite, diyabet, tansiyon, kalp hastalığı ve bu hastalıklar nedeniyle alınan ilaçların libido azalmasına sebep olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Mete Kilciler, şu tavsiyelerde bulundu: “Libidoyu artırmak için sigarayı bırakmak, günlük düzenli yürüyüş ve egzersizler, yeteri kadar uyku, doğal beslenme, kilo vermek, stresli ortam ve durumlardan uzak durmak, kendinize zaman ayırmak, tatil yapmak gereklidir. Afrodizyak besinlerin tüketilmesi de libidonun artmasına yardımcı olur. Çilek, muz, kereviz, çiğ fındık, kabak çekirdeği, çiğ badem, sarımsak, kırmızıbiber, karanfil tarçın kimyon gibi baharatlar, ginseng, keçi boynuzu, maydanoz, zencefil, istiridye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri, bal, çikolata ve incir libidoyu artıran afrodizyak besinlerdendir. Düşük libido, altta yatan rahatsızlığın tedavisi ile düzelir. Eğer düşük libido, altta yatan sağlık sorunlarına bağlı ise hastanın kullandığı ilaçların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.”