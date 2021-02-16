Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından hızla değişen dünya düzeninde iş dünyasına ihtiyaç duyduğu yeni liderleri kazandırmak maksadıyla AIESEC Bursa Şubesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu, İstasyon Bursa ve Bilim Kahramanları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ‘Liderlik Zirvesi' başladı.

15-20 Şubat tarihleri arasında “İçindeki Lideri Açığa Çıkar” temasıyla ücretsiz olarak ‘Zoom' platformu üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Özmen ve Bursa TB Genel Sekreteri Fehmi Yıldız'ın iştirâkiyle gerçekleştirildi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, korona virüs salgınının köklü bir değişime yol açtığı dünyamızda, özellikle iş hayatındaki gelişmeler ve yeni iş modelleriyle, liderlik kavramının da yeniden tanımlandığını söyledi. Bu noktada Bursa Ticaret Borsası olarak, iş dünyasına vizyon sahibi liderler kazandırmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden İbrahim Özhan, “Zirve boyunca katılımcılarımız, alanlarında önemli isimlerle bir araya gelerek hem liderlik ve kariyer hikayelerini dinleme hem de bireysel liderlik vasıflarını keşfetme ve geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu vesileyle, beş gün sürecek olan etkinliğimizin verimli geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle kendinizi iyi tanıyın”

Açık Beyin Eğitim Merkezi Kurucusu ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, zirvenin ilk gününde “İnsan Odaklı Liderlik” konu başlığıyla katılımcılar ile bir araya geldi. ‘Liderlik' kavramından önce ‘insan' kavramını doğru tanımlamak gerektiğini belirten Sinan Canan, “İnsan, yalnızca bedenî gücünü değil zekâsını da kullanarak hayatta kalan bir varlıktır. Dolayısıyla öncelikle kendi hayatımıza doğru liderlik edebilmek için kendimizi ve kişisel özelliklerimizi çok iyi tanımalıyız. Çünkü kendimizi doğru tanıdığımız kadar; kişilere, gruplara, kitlelere liderlik edebiliriz” dedi.

“Gerçek liderler güven ve tevazu sahibi kişilerdir”

Liderlik kavramının temelinde güven duygusunun yattığının altını çizen Prof. Dr. Sinan Canan, insanların bütün sosyal davranışlarını, birlikteliklerini güven temeli üzerine kurduğuna dikkat çekti. Hayatın hemen her alanında olduğu gibi iş dünyasında da güvenin esas olduğunu ifade eden Sinan Canan, “Vizyoner olmak ve güven vermek, liderliğin temel vasıflarındandır. Bir insana iş gücümüzü emanet edeceksek, o insanın vizyoner olmasının yanı sıra güvenilir olmasını da isteriz. Bununla birlikte, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmaktan kaçınmamak, cesur olmak, ferâset sahibi olmak, hayâl etmek ve tevazu sahibi olmak, bir liderde olması gereken en önemli özelliklerdendir. Gerçek başarı sahipleri, yaptığı işi gerektiğinde fedakârlıktan kaçınmadan, hakkıyla yapan ve tevazu sahibi olanlardır” ifadelerini kullandı.