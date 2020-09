Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zaferin tanığı Fatma Nine ile kutladı.

Enerji sektörünün öncülerinden Limak Enerji, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılını en yaşlı elektrik abonesi Fatma Nine'yi konuk ettiği video çalışması ile kutladı. 1900 yılında Selanik'te doğan en yaşlı elektrik abonesi Fatma Bingöl, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşıyor. Türkiye ve dünyanın geri kalanında aydınlanma için kandil ve gaz lambasının kullanıldığı zamanların ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı döneme şahit olan Fatma Nine, 120 yıllık yaşamına İstiklal Mücadelemiz ile birlikte iki Dünya Savaşı'nı da sığdırdı.

Fatma Nine, Limak Enerji'nin hazırladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama videosunda kandil yakıp, gaz lambası ışığında yaşadıkları günleri unutamadığını ifade ediyor. “Şimdi her taraf ışık, nereye gitsen hiç karanlık değil” diyen Fatma Nine, ülkemizin o zorlu günlerinden enerji sektörününşu an geldiği noktaya da atıfta bulunuyor.

Limak Enerji'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama videosuna sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz: