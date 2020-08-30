İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Limak Enerji 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zaferin tanığı Fatma Nine ile kutladı

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı zaferin tanığı Fatma Nine ile kutladı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zaferin tanığı Fatma Nine ile kutladı.


Enerji sektörünün öncülerinden Limak Enerji, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılını en yaşlı elektrik abonesi Fatma Nine'yi konuk ettiği video çalışması ile kutladı. 1900 yılında Selanik'te doğan en yaşlı elektrik abonesi Fatma Bingöl, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşıyor. Türkiye ve dünyanın geri kalanında aydınlanma için kandil ve gaz lambasının kullanıldığı zamanların ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı döneme şahit olan Fatma Nine, 120 yıllık yaşamına İstiklal Mücadelemiz ile birlikte iki Dünya Savaşı'nı da sığdırdı.


Fatma Nine, Limak Enerji'nin hazırladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama videosunda kandil yakıp, gaz lambası ışığında yaşadıkları günleri unutamadığını ifade ediyor. “Şimdi her taraf ışık, nereye gitsen hiç karanlık değil” diyen Fatma Nine, ülkemizin o zorlu günlerinden enerji sektörününşu an geldiği noktaya da atıfta bulunuyor.


Limak Enerji'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama videosuna sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz:

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.