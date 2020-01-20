Limak Enerji, ‘Enerjik Dokunuş' ile aileleri bilinçlendiriyor

Limak Enerji, enerjinin tasarruflu kullanılması amacıyla “Limak Enerji ile Enerjik Dokunuş” Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, enerji verimliliği uzmanı farklı demografik ve tüketim grubundaki ailelerin evlerine konuk olarak, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapıyor. Ziyaret sırasında evde yer alan elektronik aletlerin ve beyaz eşyaların nasıl kullanılması gerektiğini de anlatan uzman, tasarruf tüyolarını ailelerle paylaşıyor. Proje ile tüm Türkiye'de pek çok aileye ulaşılarak, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Limak Enerji ile Enerjik Dokunuş Projemiz ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza tasarruf bilincini aşılamayı ve ufak dokunuşlarla enerjiyi daha verimli kullanarak, aile ve ülke bütçesine sağlayacakları katkıyı göstermek istedik. Projemiz kapsamında farklı demografik özellikteki ve farklı enerji tüketim gruplarındaki aileleri tek tek ziyaret ederek, evlerindeki elektrikli cihazların tüketimleri, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlayacakları hakkında bilgi veriyoruz” dedi.

“Türkiye'deki enerji tüketiminin yüzde 25'i ev kullanıcıları tarafından yapılıyor”

Aytac, bu ailelerin evlerindeki ısınma, aydınlatma, temizlik gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine baktıklarının altını çizdi. Aytac, sözlerine şu şekilde devam etti: “Enerji verimliliği uzmanımız buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların ve televizyon, bilgisayar gibi teknolojik cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği, bulaşık, çamaşır makinasında su ve enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda ailelere danışmanlık yapıyor ve verimlilik sağlayan uygulamalardan bahsediyor. Projemiz, Türkiye'deki enerji tüketiminin yüzde 25'inin ev kullanıcıları tarafından yapılması nedeniyle çok önemli.”

“Faturalarda yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün”

Uzmanın tüm evi gezerek, ailenin elektrikli aletlerini incelediğini söyleyen Aytac,”Verimsiz ve uygun kullanılmayan elektrikli cihazları tespit ederek bunu aileye bildiriyoruz. Bu kapsamda ailemizin son elektrik faturasını inceleyerek, aslında küçük dokunuşlarla nasıl enerji tüketimlerini azaltabileceklerini ve faturalarına yansıyan tutarın nasıl düşürüleceğini de anlatmış oluyoruz. Alınan önlemlerle aylık ve yıllık olarak kaç TL'lik bir tasarrufun, aile bütçesine kalacağını da aktarıyoruz. Seçilen örnek ailemizde elektrik faturası 191 TL iken verilen enerjik tüyolarla, faturalarını 150 TL'ye kadar düşürmelerini sağladık. Ailemiz böylece ayda yüzde 20 tasarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 500 TL'ye varan bir tutarı tasarruf edecek. ” ifadelerini kullandı.

“Tasarruf bilinci yaygınlaştırılıyor”

Bu projenin dışında öğrencilere tasarruf bilincinin de aşılandığını vurgulayan Aytac, “Bu hafta sonlanan eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılı vesilesiyle de ana okul ve ilkokul öğrencilerimiz için hazırladığımız Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabımız ve orta okul öğrencilerimiz için hazırladığımız Geleceğin Enerjisi kitabını hediye ederek de bu yaşlardan itibaren tasarruf bilincini yaygınlaştırmaya, tatillerini de verimli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Uzmanından enerji tasarruf tüyoları

Sözlerini, vatandaşlara tasarruf önerileri vererek sonlandıran Aytac, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımız, kombilerin sadece doğal gaz ile değil, elektrikle de çalıştığını unutmamalılar. Tasarruflu kombi seçimi yaparak, kalorifer peteklerinin önünü açık bırakarak, her yıl mutlaka kombi ve klima bakımı yaptırarak, ısı seviyesini sabit tutarak tasarruf sağlayabilirler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre oda sıcaklığı oturma odaları için 21, diğer odalar için 18 derece olmalı. Bu derecelerde ısıtma yapılırsa enerjiden en az yüzde 7 tasarruf sağlanabiliyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise evde bulunan cihazların enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi ve enerji harcama sınıflarının kontrolünü yapmak. A+++ enerji sınıfı buzdolabı ve bulaşık makinesi kullanıldığında yüzde 50'ye kadar daha az bir tüketim yapılabiliyor. Aydınlatmada ise LED lamba akkor lambaya göre yüzde 90 verimlilik sağlıyor. Televizyon, bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerini uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatmak, tasarruf ettiriyor. Uyku modundaki elektrikli cihazlar, normal tüketimin yüzde 10 ile yüzde 20'si oranında enerji harcamaya devam ediyorlar. Bunu önlemek için vatandaşlarımız anahtarlı priz kullanılabilir.”