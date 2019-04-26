İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Limak Enerji Tiyatro Festivali'nde

Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 3.

Meslek Tiyatroları Festivali'nde sahne aldı.


Şirketin 2014 yılında hayata geçirdiği tiyatro projesiyle sahneye çıkan Limak Enerji çalışanları, 3. Meslek Tiyatroları Festivali'nde “Çık İşin İçinden” oyunuyla festivalin ikinci gününde tiyatro seyircisiyle buluştu. Akpınar Kültür Merkezi'nde ücretsiz gösterilen oyun seyirciden tam not aldı.


Festivalde meslek örgütleri, odalar, firmalar ve iş yerleri çatısı altında faaliyet gösteren tiyatro toplulukları da sahne aldı. Tiyatro severlerin büyük beğenisini toplayan gösterimin sonunda Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, ‘Çık İşin İçinden' oyununun yönetmeni Onur Coşkun ve Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce'ye çiçek hediye ederken, oyunu sergileyen oyuncuları tek tek tebrik ederek katılım sertifikalarını sundu.


“Çık İşin İçinden”


Canan ve Ozan'ın kusursuz evliliklerindeki tek eksikleri çocuktur. Çocuk sahibi olabilmeleri evlat edinme ajansından gelecek müdüre bağlıdır ve tam da o gün Ozan'ın iki erkek kardeşi her şeyin karışmasına sebep olur. Ev içinde karmaşık bir serüven başlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.