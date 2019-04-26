Limak Enerji Tiyatro Festivali'nde

Meslek Tiyatroları Festivali'nde sahne aldı.

Şirketin 2014 yılında hayata geçirdiği tiyatro projesiyle sahneye çıkan Limak Enerji çalışanları, 3. Meslek Tiyatroları Festivali'nde “Çık İşin İçinden” oyunuyla festivalin ikinci gününde tiyatro seyircisiyle buluştu. Akpınar Kültür Merkezi'nde ücretsiz gösterilen oyun seyirciden tam not aldı.

Festivalde meslek örgütleri, odalar, firmalar ve iş yerleri çatısı altında faaliyet gösteren tiyatro toplulukları da sahne aldı. Tiyatro severlerin büyük beğenisini toplayan gösterimin sonunda Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, ‘Çık İşin İçinden' oyununun yönetmeni Onur Coşkun ve Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce'ye çiçek hediye ederken, oyunu sergileyen oyuncuları tek tek tebrik ederek katılım sertifikalarını sundu.

“Çık İşin İçinden”

Canan ve Ozan'ın kusursuz evliliklerindeki tek eksikleri çocuktur. Çocuk sahibi olabilmeleri evlat edinme ajansından gelecek müdüre bağlıdır ve tam da o gün Ozan'ın iki erkek kardeşi her şeyin karışmasına sebep olur. Ev içinde karmaşık bir serüven başlar.