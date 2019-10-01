Limak Enerji yeni işlem merkezleri ile müşteri iletişimini güçlendiriyor

Limak Enerji, Mustafakemalpaşa Yetkili İşlem Merkezi'ni (YİM) devreye alarak, ilçede 3 işlem noktasıyla müşterilerine hizmet verecek.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyon müşteriye hizmet veren Limak Enerji, işlem merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Yoğun sirkülasyona sahip bölgelerde, müşterilerinin kolay erişim sağlayabileceği lokasyonlarda işlem merkezi sayısını artıran şirketin bu merkezlerinde müşteriler faturalama ve abonelik işlemlerini konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Güvenli olarak fatura ödemelerini yapabiliyorlar ve kampanyalardan yararlanabiliyorlar. Şirketin Mustafakemalpaşa'daki Yetkili İşlem Merkezinin açılışına Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alaattin Üçok, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Bölge Müdürü Tuncay Canbey'in yanı sıra özel sektör iş insanları ve Limak Enerji üst düzey yetkilileri katılım gösterdi.

Açılışta görüşlerini dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, işlem merkezinin ilçeye hayırlı olmasını diledi ve yatırımlarıyla bölgeye değer katan, istihdama ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan Limak Enerji yetkililerini tebrik etti.

Açılışta konuşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa'da 40 lokasyonda hizmet verdiklerine dikkati çekerken, bu yeni işlem merkezi ile Mustafakemalpaşa'da 3 farklı işlem merkezi ile müşterilerine ulaşacaklarını söyledi. Aytac, “Son 12 ayın verilerine baktığımızda Mustafakemalpaşa'da yaklaşık 750 yeni konut ve yaklaşık 650 ticari tesis inşaatı tamamlanarak ilk defa elektrik abonesi oldu. 2019 yılı içerisinde eriştiğimiz müşteri sayısı ise 64 bine yükseldi. Bizler de yeni işlem merkezimizi Hamzabey Mahallesi'nde devreye alarak, bölge halkımıza kazandırdık. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama, fatura itirazı oluşturma ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan güvenle yapabilecekler. Yaklaşık 100 işlem merkezimizle kapsama alanımızı genişletirken daha kısa işlem süresi sunarak, müşterilerimizin bekleme sürelerini minimuma düşürdük. Dijitalleşmenin tüm hayatımıza entegre olduğu bu dönemde artık asıl amacımız sadece fatura ödemelerinin gerçekleştirildiği işlem merkezleri sunmak değil, müşterilerimize odaklanıp daha fazla değer oluşturarak, her konuda çözüm sunmak. Limak Enerji olarak,3 milyon müşterimizin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak ve sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek, öneri ve şikayetine saniyelerle ölçülecek sürelerde yanıt verebilmek için dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Limak Enerji,müşteri işlem merkezlerinde 65 yaş üstü ve engelli müşterilere işlem önceliği tanıyor. Şirket, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-devlet ve işaret dili görüşme hattı üzerinden de zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunuyor.