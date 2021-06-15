Limak Uludağ Elektrik, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ve beraberindeki heyet, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Emin Adanur liderliğindeki yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bursaspor'un yeni yönetimine ziyaretler sürüyor. Bugün de Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek, Başkan Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur'un ekibine başarılar diledi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ve beraberindeki heyet kulübümüzü ziyaret ederek, Emin Adanur liderliğindeki yönetim kurulumuza yeni görevlerinde başarılar diledi. Ekip liderimiz Emin Adanur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç'a destek ve yardımlarından dolayı Yönetim Kurulumuz ve camiamız adına teşekkürlerini iletti.”