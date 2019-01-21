Limak'ın enerjisi yarı yıl tatilinde miniklerle buluşuyor

Özel olarak hazırlanan Enerjik tatil boyama ve etkinlik kitabını her yıl miniklerle buluşturan Limak Enerji, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Limak Enerji, çocukların yarı yıl tatilinde hem keyifli zaman geçirmesi ve bilgi edinmesi maksadıyla hazırladığı enerjik tatil boyama ve etkinlik kitabını hizmet verdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın yanı sıra Kars, Antalya ve Güney Asya'da yer alan Kamboçya'daki çocuklara da hediye etti. proje, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma arzusuyla hazırlandı.

Anaokulu öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sağladığı faydayı resimler ve faaliyetlerle eğlenerek öğrenmesini hedefleyen kitapla çocuklar güneş, jeotermal, su, rüzgâr ve biyogaz enerjisi konularında bilgi sahibi olurken, sağlıklı bir gelecek için yenilebilir enerji kaynaklarının önemini kavrıyorlar.

Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmak gerektiğini de anlatan kitapta öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatılan evler ve fabrikaları, sokakları, park ve bahçeleri keşfedip, öğretici aktivitelerle keyifli zaman geçirebiliyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan araba, otobüs, gemi, uçak, tren bisiklet gibi resimleri boyarken öğrenen minikler, rüzgâr gülü yapımından uzay istasyonuna kadar çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri de görebiliyor ve tasarrufla aile bütçesine nasıl katkı sağlayacaklarını öğrenebiliyorlar.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bakanlığımızın da ehemmiyet verdiği konulardan birisi tasarruf. Tasarruf şuurunu çocuk yaşlarda eğlenceli bir şekilde minik öğrencilere aşılayarak, ülkemizin yerli ve milli enerji Hedeflerine bir katkı koymayı amaçladık. Ülkemiz her geçen gün gelişip büyüdüğü için enerji ihtiyacı da artıyor. Enerjiyi üretmek kadar verimli kullanmak da önem taşıyor. Dünyanın en büyük meselelerinde birisi hâline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etmek lazım. Hazırladığımız enerjik tatil etkinlik ve boyama kitabını anaokulu öğrencilerimize hediye ederek, çocuklarımızın karne sevincini paylaşıyoruz” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 15 bin kitabı öğrencilerle buluşturan şirket, yarı yıl tatili boyunca Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını Müşteri İşlem Merkezlerinde miniklere hediye etmeye devam edecek.